Токеномика TheSolanDAO (SDO)
Информация о TheSolanDAO (SDO)
TheSolanDAO is an Investment and Community First DAO on the Solana network.
TheSolanDAO will:
- Make investments, build credible Web3 projects/infrastructure and strengthen the community.
- Acquire and invest in various on-chain and off-chain assets to maximize community treasury value .
- Support emerging artists and NFT communities.
- Provide Developer Grants to teams and individuals building for the Solana Ecosystem.
- Compensate verified victims of scams.
- Partner and support projects in the Solana ecosystem to reward and benefit $SDO Holders [Perks of the DAO]
Токеномика и анализ цен TheSolanDAO (SDO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене TheSolanDAO (SDO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика TheSolanDAO (SDO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики TheSolanDAO (SDO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SDO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SDO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SDO, изучите текущую цену SDO!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.