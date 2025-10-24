Что такое Thermo Fisher xStock (TMOX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token." "For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Thermo Fisher xStock (TMOX) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Thermo Fisher xStock (USD)

Сколько будет стоить Thermo Fisher xStock (TMOX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Thermo Fisher xStock (TMOX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Thermo Fisher xStock.

Проверьте прогноз цены Thermo Fisher xStock!

TMOX на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Thermo Fisher xStock (TMOX)

Понимание токеномики Thermo Fisher xStock (TMOX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TMOX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Thermo Fisher xStock (TMOX) Сколько стоит Thermo Fisher xStock (TMOX) на сегодня? Актуальная цена TMOX в USD – 549,45 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TMOX в USD? $ 549,45 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TMOX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Thermo Fisher xStock? Рыночная капитализация TMOX составляет $ 179,32K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TMOX? Циркулирующее предложение TMOX составляет 326,37 USD . Какова была максимальная цена (ATH) TMOX? TMOX достиг максимальной цены (ATH) в 549,45 USD . Какова была минимальная цена TMOX за все время (ATL)? TMOX достиг минимальной цены (ATL) в 464,51 USD . Каков объем торгов TMOX? Объем торгов за последние 24 часа для TMOX составляет -- USD . Вырастет ли TMOX в цене в этом году? TMOX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TMOX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Thermo Fisher xStock (TMOX)