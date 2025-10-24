Текущая цена Thermo Fisher xStock сегодня составляет 549,45 USD. Следите за обновлениями цены TMOX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TMOX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Thermo Fisher xStock сегодня составляет 549,45 USD. Следите за обновлениями цены TMOX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TMOX прямо сейчас на MEXC.

$549,4
График цены Thermo Fisher xStock (TMOX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:16:48 (UTC+8)

Информация о ценах Thermo Fisher xStock (TMOX) (USD)

$ 549,4
$ 549,45
$ 549,4
$ 549,45
$ 549,45
$ 464,51
Текущая цена Thermo Fisher xStock (TMOX) составляет $549,45. За последние 24 часа TMOX торговался в диапазоне от $ 549,4 до $ 549,45, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TMOX за все время составляет $ 549,45, а минимальная – $ 464,51.

Что касается краткосрочной динамики, TMOX изменился на +0,01% за последний час, на +0,01% за 24 часа и на +6,63% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Thermo Fisher xStock (TMOX)

$ 179,32K
--
$ 11,69M
326,37
21 271,404323034
Текущая рыночная капитализация Thermo Fisher xStock составляет $ 179,32K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TMOX составляет 326,37, а общее предложение – 21271.404323034. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,69M.

История цен Thermo Fisher xStock (TMOX) в USD

За сегодня изменение цены Thermo Fisher xStock на USD составило $ +0,05449.
За последние 30 дней изменение цены Thermo Fisher xStock на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Thermo Fisher xStock на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Thermo Fisher xStock на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,05449+0,01%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Thermo Fisher xStock (TMOX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

Источник Thermo Fisher xStock (TMOX)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Thermo Fisher xStock (TMOX)

Сколько стоит Thermo Fisher xStock (TMOX) на сегодня?
Актуальная цена TMOX в USD – 549,45 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TMOX в USD?
Текущая цена TMOX в USD составляет $ 549,45. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Thermo Fisher xStock?
Рыночная капитализация TMOX составляет $ 179,32K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TMOX?
Циркулирующее предложение TMOX составляет 326,37 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TMOX?
TMOX достиг максимальной цены (ATH) в 549,45 USD.
Какова была минимальная цена TMOX за все время (ATL)?
TMOX достиг минимальной цены (ATL) в 464,51 USD.
Каков объем торгов TMOX?
Объем торгов за последние 24 часа для TMOX составляет -- USD.
Вырастет ли TMOX в цене в этом году?
TMOX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TMOX для более подробного анализа.
