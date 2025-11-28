Что такое THBILL

Токеномика Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Откройте для себя ключевую информацию о Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика и анализ цен Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 213,90M $ 213,90M $ 213,90M Общее предложение: $ 211,78M $ 211,78M $ 211,78M Оборотное предложение: $ 211,78M $ 211,78M $ 211,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 213,90M $ 213,90M $ 213,90M Исторический максимум: $ 1,11 $ 1,11 $ 1,11 Исторический минимум: $ 0,906552 $ 0,906552 $ 0,906552 Текущая цена: $ 1,01 $ 1,01 $ 1,01 Узнайте больше о цене Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Купить THBILL сейчас!

Информация о Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Официальный сайт: https://theo.xyz

Токеномика Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов THBILL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов THBILL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THBILL, изучите текущую цену THBILL!

Прогноз цены THBILL Хотите узнать, куда может двигаться THBILL? Наша страница прогноза цены THBILL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена THBILL прямо сейчас!

