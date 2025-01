Что такое Theca (THECA)

Theca is the decentralized project that aims to spread knowledge, without geographical, linguistic or cultural limits. Theca is connecting the literary industry to the innovative world of blockchain. Theca will provide the community of authors, readers and publishers with an intermediary-free literary environment that will become the industry benchmark and will help authors with the attribution, distribution and monetization of their content stored in blockchain.

Источник Theca (THECA) Официальный веб-сайт