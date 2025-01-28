Цена The Year Of The Snake (2025)
Текущая цена The Year Of The Snake (2025) сегодня составляет 0.00087133 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 775.47K USD. Цена 2025 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка The Year Of The Snake:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.51M USD
- Изменение цены The Year Of The Snake в течение дня составляет -35.71%
- Оборотное предложение составляет 889.98M USD
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За сегодня изменение цены The Year Of The Snake на USD составило $ -0.000484082708947338.
За последние 30 дней изменение цены The Year Of The Snake на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены The Year Of The Snake на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The Year Of The Snake на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000484082708947338
|-35.71%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен The Year Of The Snake: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.96%
-35.71%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Welcome to the Year of the Snake $2025, a token slithering its way into the Solana blockchain! Infused with the wisdom and elegance of the serpent, Year of Snake (蛇年) is more than just a cryptocurrency—it’s a celebration of Chinese tradition and the dynamic energy of $2025. In Chinese astrology, the Year of the Snake symbolizes wisdom, intuition, and strategic planning—qualities that align perfectly with success in the crypto market. This year is particularly auspicious for those who approach crypto investments with foresight and meticulous research, leveraging opportunities in decentralized finance (DeFi), tokenization, and innovative blockchain projects. The Snake's energy encourages you to HODL! 欢迎来到蛇年$2025！蛇象征着智慧、神秘与优雅，在中国文化中，蛇是一种 充满灵性的动物。 蛇年不仅仅是一个加密货币，它更是对中国文化传 统和$2025年活力的致敬与庆祝。
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