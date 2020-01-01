Токеномика THE WORD (TWD) Откройте для себя ключевую информацию о THE WORD (TWD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о THE WORD (TWD) The Word Token $TWD is a community-driven BSC project providing unique read to earn opportunities for users, by utilizing Web 3 e-library and publishing platforms, staking opportunities for rewards, and social ecosystem for networking among community members Официальный сайт: https://thewordtoken.com/ Whitepaper: https://thewordtoken.com/THE-WORD-TOKEN-WHITEPAPER-V1.pdf Купить TWD сейчас!

Токеномика и анализ цен THE WORD (TWD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене THE WORD (TWD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 130,32K $ 130,32K $ 130,32K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0000013 $ 0,0000013 $ 0,0000013 Узнайте больше о цене THE WORD (TWD)

Токеномика THE WORD (TWD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики THE WORD (TWD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TWD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TWD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TWD, изучите текущую цену TWD!

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