Что такое The Wizard of Buyback (WIZB)

The first experimental stream token fully dedicated to buybacks. Designed to throw gas to the fire... No greedy devs, no rugs & no farming Just good tokenomics and some magic. 90% Buyback 10% Fee

Источник The Wizard of Buyback (WIZB) Официальный веб-сайт

Токеномика The Wizard of Buyback (WIZB)

Понимание токеномики The Wizard of Buyback (WIZB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WIZB прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о The Wizard of Buyback (WIZB) Сколько стоит The Wizard of Buyback (WIZB) на сегодня? Актуальная цена WIZB в USD – 0,00000962 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WIZB в USD? $ 0,00000962 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WIZB в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация The Wizard of Buyback? Рыночная капитализация WIZB составляет $ 9,62K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WIZB? Циркулирующее предложение WIZB составляет 999,54M USD . Какова была максимальная цена (ATH) WIZB? WIZB достиг максимальной цены (ATH) в 0,00113077 USD . Какова была минимальная цена WIZB за все время (ATL)? WIZB достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000894 USD . Каков объем торгов WIZB? Объем торгов за последние 24 часа для WIZB составляет -- USD . Вырастет ли WIZB в цене в этом году? WIZB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WIZB для более подробного анализа.

