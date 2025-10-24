Текущая цена The Wizard of Buyback сегодня составляет 0,00000962 USD. Следите за обновлениями цены WIZB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WIZB прямо сейчас на MEXC.Текущая цена The Wizard of Buyback сегодня составляет 0,00000962 USD. Следите за обновлениями цены WIZB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WIZB прямо сейчас на MEXC.

Цена The Wizard of Buyback (WIZB)

Текущая цена 1 WIZB в USD:

+6,10%1D
График цены The Wizard of Buyback (WIZB) в реальном времени
Информация о ценах The Wizard of Buyback (WIZB) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

$ 0,00113077
$ 0,00113077$ 0,00113077

+0,10%

+6,11%

-0,60%

-0,60%

Текущая цена The Wizard of Buyback (WIZB) составляет $0,00000962. За последние 24 часа WIZB торговался в диапазоне от $ 0,00000894 до $ 0,00000972, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WIZB за все время составляет $ 0,00113077, а минимальная – $ 0,00000894.

Что касается краткосрочной динамики, WIZB изменился на +0,10% за последний час, на +6,11% за 24 часа и на -0,60% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация The Wizard of Buyback (WIZB)

--
----

Текущая рыночная капитализация The Wizard of Buyback составляет $ 9,62K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WIZB составляет 999,54M, а общее предложение – 999535065.191958. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,62K.

История цен The Wizard of Buyback (WIZB) в USD

За сегодня изменение цены The Wizard of Buyback на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены The Wizard of Buyback на USD составило $ -0,0000046383.
За последние 60 дней изменение цены The Wizard of Buyback на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The Wizard of Buyback на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+6,11%
30 дней$ -0,0000046383-48,21%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое The Wizard of Buyback (WIZB)

The first experimental stream token fully dedicated to buybacks.

Designed to throw gas to the fire...

No greedy devs, no rugs & no farming

Just good tokenomics and some magic.

90% Buyback 10% Fee

Источник The Wizard of Buyback (WIZB)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены The Wizard of Buyback (USD)

Сколько будет стоить The Wizard of Buyback (WIZB) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов The Wizard of Buyback (WIZB) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для The Wizard of Buyback.

Проверьте прогноз цены The Wizard of Buyback!

WIZB на местную валюту

Токеномика The Wizard of Buyback (WIZB)

Понимание токеномики The Wizard of Buyback (WIZB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WIZB прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о The Wizard of Buyback (WIZB)

Сколько стоит The Wizard of Buyback (WIZB) на сегодня?
Актуальная цена WIZB в USD – 0,00000962 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WIZB в USD?
Текущая цена WIZB в USD составляет $ 0,00000962. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация The Wizard of Buyback?
Рыночная капитализация WIZB составляет $ 9,62K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WIZB?
Циркулирующее предложение WIZB составляет 999,54M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WIZB?
WIZB достиг максимальной цены (ATH) в 0,00113077 USD.
Какова была минимальная цена WIZB за все время (ATL)?
WIZB достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000894 USD.
Каков объем торгов WIZB?
Объем торгов за последние 24 часа для WIZB составляет -- USD.
Вырастет ли WIZB в цене в этом году?
WIZB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WIZB для более подробного анализа.
