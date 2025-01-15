Логотип The Standard EURO

Цена The Standard EURO (EUROS)

USD

График цены The Standard EURO (EUROS) в реальном времени

$1.036
$1.036$1.036
0.00%(1D)

Цена The Standard EURO (EUROS) сегодня

Текущая цена The Standard EURO (EUROS) сегодня составляет 1.036 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена EUROS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка The Standard EURO:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 23.51 USD
- Изменение цены The Standard EURO в течение дня составляет -0.04%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене EUROS к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах EUROS.

Ценовые показатели The Standard EURO (EUROS) - USD

За сегодня изменение цены The Standard EURO на USD составило $ -0.000455989501964.
За последние 30 дней изменение цены The Standard EURO на USD составило $ -0.2957695048.
За последние 60 дней изменение цены The Standard EURO на USD составило $ -0.1620067792.
За последние 90 дней изменение цены The Standard EURO на USD составило $ -0.012886151176933.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.000455989501964-0.04%
30 дней$ -0.2957695048-28.54%
60 дней$ -0.1620067792-15.63%
90 дней$ -0.012886151176933-1.22%

Анализ цен The Standard EURO (EUROS)

Ознакомьтесь с последним анализом цен The Standard EURO: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 1.64
$ 1.64$ 1.64

+0.02%

-0.04%

-16.52%

Рыночная информация The Standard EURO (EUROS)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 23.51
$ 23.51$ 23.51

0.00
0.00 0.00

Что такое The Standard EURO (EUROS)

EUROs is a decentralized stablecoin pegged to the value of the Euro. It operates on a principle of over-collateralization, where users lock up assets exceeding 110% of the EUROs they mint. These EUROs represent a 0% interest debt, giving users the flexibility of minting without fixed repayment deadlines. Its design ensures stability, transparency, and user autonomy, eliminating reliance on centralized entities.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник The Standard EURO (EUROS)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о The Standard EURO (EUROS)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

EUROS на местную валюту

1 EUROS к AUD
A$1.66796
1 EUROS к GBP
0.83916
1 EUROS к EUR
1.00492
1 EUROS к USD
$1.036
1 EUROS к MYR
RM4.662
1 EUROS к TRY
36.74692
1 EUROS к JPY
¥163.688
1 EUROS к RUB
107.10168
1 EUROS к INR
89.63472
1 EUROS к IDR
Rp16,983.60384
1 EUROS к PHP
60.85464
1 EUROS к EGP
￡E.52.2662
1 EUROS к BRL
R$6.2678
1 EUROS к CAD
C$1.48148
1 EUROS к BDT
126.00868
1 EUROS к NGN
1,608.69044
1 EUROS к UAH
43.83316
1 EUROS к VES
Bs54.908
1 EUROS к PKR
Rs288.7332
1 EUROS к KZT
549.88808
1 EUROS к THB
฿35.93884
1 EUROS к TWD
NT$34.16728
1 EUROS к CHF
Fr0.94276
1 EUROS к HKD
HK$8.06008
1 EUROS к MAD
.د.م10.43252