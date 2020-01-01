Токеномика The Spirit of Gambling (TOKABU) Откройте для себя ключевую информацию о The Spirit of Gambling (TOKABU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Spirit of Gambling (TOKABU) Tokabu is used as a symbolic badge, a representation of those who live for thrill, chance, and crypto chaos. It powers community engagement, enables access to social rituals and themed events, and serves as a tool for self-expression within the ecosystem. Holding Tokabu is less about function and more about feeling: it’s a wager on the wild, a commitment to fun, and a way to join a community that doesn’t take itself too seriously; except when it comes to the memes. Официальный сайт: https://tokabu.art Купить TOKABU сейчас!

Токеномика и анализ цен The Spirit of Gambling (TOKABU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Spirit of Gambling (TOKABU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Общее предложение: $ 998,71M $ 998,71M $ 998,71M Оборотное предложение: $ 998,71M $ 998,71M $ 998,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Исторический максимум: $ 0,00198569 $ 0,00198569 $ 0,00198569 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00136201 $ 0,00136201 $ 0,00136201 Узнайте больше о цене The Spirit of Gambling (TOKABU)

Токеномика The Spirit of Gambling (TOKABU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Spirit of Gambling (TOKABU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOKABU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOKABU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOKABU, изучите текущую цену TOKABU!

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