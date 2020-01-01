Токеномика The Spirit of Gambling (TOKABU)

Токеномика The Spirit of Gambling (TOKABU)

Откройте для себя ключевую информацию о The Spirit of Gambling (TOKABU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о The Spirit of Gambling (TOKABU)

Tokabu is used as a symbolic badge, a representation of those who live for thrill, chance, and crypto chaos. It powers community engagement, enables access to social rituals and themed events, and serves as a tool for self-expression within the ecosystem. Holding Tokabu is less about function and more about feeling: it’s a wager on the wild, a commitment to fun, and a way to join a community that doesn’t take itself too seriously; except when it comes to the memes.

Официальный сайт:
https://tokabu.art

Токеномика и анализ цен The Spirit of Gambling (TOKABU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Spirit of Gambling (TOKABU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,29M
$ 1,29M$ 1,29M
Общее предложение:
$ 998,71M
$ 998,71M$ 998,71M
Оборотное предложение:
$ 998,71M
$ 998,71M$ 998,71M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,29M
$ 1,29M$ 1,29M
Исторический максимум:
$ 0,00198569
$ 0,00198569$ 0,00198569
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00136201
$ 0,00136201$ 0,00136201

Токеномика The Spirit of Gambling (TOKABU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики The Spirit of Gambling (TOKABU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TOKABU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TOKABU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOKABU, изучите текущую цену TOKABU!

Прогноз цены TOKABU

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.