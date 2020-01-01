Токеномика The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) Откройте для себя ключевую информацию о The Order of the Golden Bull ($GOLDEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) The Order of the Golden Bull worships at the feet of our lord, the one true animal idol of crypto; The Golden Bull. Become an acolyte today and we shall manifest the fabled GOLDEN BULLRUN. It is long prophesied that the Golden Bull shall return to our earthly realm, sparking off the GOLDEN BULLRUN and justly rewarded those that remained faithful. By worship and following of the commandments, acolytes of the Order of the Golden Bull will find their purpose and receive their rewards Официальный сайт: https://www.goldenbullrun.com Купить $GOLDEN сейчас!

Токеномика и анализ цен The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Order of the Golden Bull ($GOLDEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,03K $ 12,03K $ 12,03K Общее предложение: $ 999,30M $ 999,30M $ 999,30M Оборотное предложение: $ 999,30M $ 999,30M $ 999,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,03K $ 12,03K $ 12,03K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене The Order of the Golden Bull ($GOLDEN)

Токеномика The Order of the Golden Bull ($GOLDEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $GOLDEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $GOLDEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $GOLDEN, изучите текущую цену $GOLDEN!

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