Текущая цена The Odor сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены ODOR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ODOR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена The Odor сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены ODOR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ODOR прямо сейчас на MEXC.

Логотип The Odor

Цена The Odor (ODOR)

Не в листинге

Текущая цена 1 ODOR в USD:

$0,00015644
$0,00015644
+0,50%1D
mexc
USD
График цены The Odor (ODOR) в реальном времени
Информация о ценах The Odor (ODOR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-0,08%

+0,55%

+11,09%

+11,09%

Текущая цена The Odor (ODOR) составляет --. За последние 24 часа ODOR торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ODOR за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, ODOR изменился на -0,08% за последний час, на +0,55% за 24 часа и на +11,09% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация The Odor (ODOR)

$ 76,88K
$ 76,88K

--
--

$ 132,10K
$ 132,10K

489,13M
489,13M

840 458 468,6993265
840 458 468,6993265

Текущая рыночная капитализация The Odor составляет $ 76,88K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ODOR составляет 489,13M, а общее предложение – 840458468.6993265. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 132,10K.

История цен The Odor (ODOR) в USD

За сегодня изменение цены The Odor на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены The Odor на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены The Odor на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The Odor на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,55%
30 дней$ 0+12,59%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое The Odor (ODOR)

Crypto isn’t a market, it’s a busted sewage main. $ODOR crawled out of the pipe to tag every scam with a stink you can’t wash away. He doesn’t save the market. He haunts it, and the fouler it gets, the stronger he grows.

More than a meme, $ODOR is resistance in its rawest form. Every rug, every extraction, every foul trick leaves a trail, and $ODOR clings to it like splooge on a bath towel. The stench exposes what charts and promises try to hide.

Holders are the nose-blind cultists of decay, laughing while others gag. Scams fade. Liquidity dries. But the smell lingers. The cult grows. $ODOR remains.

Источник The Odor (ODOR)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены The Odor (USD)

Сколько будет стоить The Odor (ODOR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов The Odor (ODOR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для The Odor.

Проверьте прогноз цены The Odor!

ODOR на местную валюту

Токеномика The Odor (ODOR)

Понимание токеномики The Odor (ODOR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ODOR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о The Odor (ODOR)

Сколько стоит The Odor (ODOR) на сегодня?
Актуальная цена ODOR в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ODOR в USD?
Текущая цена ODOR в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация The Odor?
Рыночная капитализация ODOR составляет $ 76,88K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ODOR?
Циркулирующее предложение ODOR составляет 489,13M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ODOR?
ODOR достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена ODOR за все время (ATL)?
ODOR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов ODOR?
Объем торгов за последние 24 часа для ODOR составляет -- USD.
Вырастет ли ODOR в цене в этом году?
ODOR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ODOR для более подробного анализа.
