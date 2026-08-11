Сегодняшняя цена The Nietzschean Dog

Текущая цена The Nietzschean Dog (RUSS) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,22% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RUSS на USD составляет $ 0 за RUSS.

На данный момент The Nietzschean Dog занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 17 721,29, при оборотном предложении 964,98M RUSS. В течение последних 24 часов, RUSS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RUSS изменился на -1,21% за последний час и на -41,52% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация The Nietzschean Dog (RUSS)

Рыночная капитализация $ 17,72K$ 17,72K $ 17,72K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 17,72K$ 17,72K $ 17,72K Оборотное предложение 964,98M 964,98M 964,98M Общее предложение 964 977 746,995415 964 977 746,995415 964 977 746,995415

Текущая рыночная капитализация The Nietzschean Dog составляет $ 17,72K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RUSS составляет 964,98M, а общее предложение – 964977746.995415. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,72K.