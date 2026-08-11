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Текущая цена The Nietzschean Dog сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация RUSS составляет 17 721,29 USD. Отслеживайте обновления цен RUSS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена The Nietzschean Dog сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация RUSS составляет 17 721,29 USD. Отслеживайте обновления цен RUSS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена The Nietzschean Dog (RUSS)

Не в листинге

Текущая цена 1 RUSS в USD:

$0,00001843
$0,00001843$0,00001843
+2,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены The Nietzschean Dog (RUSS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 12:04:33 (UTC+8)

Сегодняшняя цена The Nietzschean Dog

Текущая цена The Nietzschean Dog (RUSS) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,22% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RUSS на USD составляет $ 0 за RUSS.

На данный момент The Nietzschean Dog занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 17 721,29, при оборотном предложении 964,98M RUSS. В течение последних 24 часов, RUSS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RUSS изменился на -1,21% за последний час и на -41,52% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация The Nietzschean Dog (RUSS)

$ 17,72K
$ 17,72K$ 17,72K

--
----

$ 17,72K
$ 17,72K$ 17,72K

964,98M
964,98M 964,98M

964 977 746,995415
964 977 746,995415 964 977 746,995415

Текущая рыночная капитализация The Nietzschean Dog составляет $ 17,72K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RUSS составляет 964,98M, а общее предложение – 964977746.995415. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,72K.

История цен The Nietzschean Dog в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1,21%

+2,22%

-41,52%

-41,52%

История цен The Nietzschean Dog (RUSS) в USD

За сегодня изменение цены The Nietzschean Dog на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены The Nietzschean Dog на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены The Nietzschean Dog на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The Nietzschean Dog на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,22%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Прогноз цены The Nietzschean Dog

Прогноз цены The Nietzschean Dog (RUSS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RUSS в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены The Nietzschean Dog (RUSS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена The Nietzschean Dog потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену The Nietzschean Dog достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RUSS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены The Nietzschean Dog».

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Источник The Nietzschean Dog (RUSS)

Официальный веб-сайт

Категория :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О The Nietzschean Dog

Какова текущая цена The Nietzschean Dog?

Текущая оценка составляет ₽, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 2.21%.

Как рыночные настроения влияют на RUSS?

Настроения формируются под воздействием макроэкономических условий, новостей об отрасли и событий в экосистеме --. Позитивные настроения часто коррелируют с ростом объема торгов и краткосрочным повышением цен.

Какова рыночная капитализация и глобальный рейтинг The Nietzschean Dog?

С рыночной капитализацией ₽1325864.894581994368000 The Nietzschean Dog занимает #9056 место, что подчеркивает его влияние и масштаб на общем рынке.

Какова недавняя торговая активность?

RUSS зафиксировал ₽-- в объеме торгов за 24 часа, что демонстрирует уровень активного участия мировых трейдеров.

Насколько волатильна RUSS сегодня?

Волатильность токена составляет --%, что помогает трейдерам оценить, испытывает ли рынок стабильность или быстрые колебания.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа?

Цена колебалась между ₽ и ₽, что свидетельствует о внутридневной ценовой устойчивости.

Какие долгосрочные факторы влияют на The Nietzschean Dog?

К таким факторам относятся циркулирующее предложение (964977746.995415 токенов), тенденции принятия в рамках Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem и общая популярность сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 12:04:33 (UTC+8)

Важные обновления индустрии The Nietzschean Dog (RUSS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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