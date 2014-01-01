Токеномика The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Откройте для себя ключевую информацию о The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community! Официальный сайт: https://dengdeng.live/ Купить DENGDENG сейчас!

Токеномика и анализ цен The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,90K $ 5,90K $ 5,90K Общее предложение: $ 999,60M $ 999,60M $ 999,60M Оборотное предложение: $ 999,60M $ 999,60M $ 999,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,90K $ 5,90K $ 5,90K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

Токеномика The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DENGDENG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DENGDENG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DENGDENG, изучите текущую цену DENGDENG!

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