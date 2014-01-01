Токеномика The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

Токеномика The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

Откройте для себя ключевую информацию о The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD).

Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community!

Официальный сайт:
https://dengdeng.live/

Токеномика и анализ цен The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,90K
$ 5,90K$ 5,90K
Общее предложение:
$ 999,60M
$ 999,60M$ 999,60M
Оборотное предложение:
$ 999,60M
$ 999,60M$ 999,60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,90K
$ 5,90K$ 5,90K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DENGDENG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DENGDENG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DENGDENG, изучите текущую цену DENGDENG!

Прогноз цены DENGDENG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.