Цена The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)
Текущая цена The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) сегодня составляет 0,00000842 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 8,41K USD. Цена DENGDENG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка The Most Expensive Shiba Inu:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены The Most Expensive Shiba Inu в течение дня составляет +2,41%
- Оборотное предложение составляет 999,67M USD
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За сегодня изменение цены The Most Expensive Shiba Inu на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены The Most Expensive Shiba Inu на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены The Most Expensive Shiba Inu на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The Most Expensive Shiba Inu на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+2,41%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен The Most Expensive Shiba Inu: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
0,00%
+2,41%
+7,83%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community!
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|1 DENGDENG к VND
₫0,2215723
|1 DENGDENG к AUD
A$0,0000128826
|1 DENGDENG к GBP
￡0,0000061466
|1 DENGDENG к EUR
€0,0000072412
|1 DENGDENG к USD
$0,00000842
|1 DENGDENG к MYR
RM0,0000357008
|1 DENGDENG к TRY
₺0,0003314112
|1 DENGDENG к JPY
¥0,0012132378
|1 DENGDENG к RUB
₽0,0006619804
|1 DENGDENG к INR
₹0,0007231096
|1 DENGDENG к IDR
Rp0,1380327648
|1 DENGDENG к KRW
₩0,0114401698
|1 DENGDENG к PHP
₱0,0004741302
|1 DENGDENG к EGP
￡E.0,000423105
|1 DENGDENG к BRL
R$0,0000463942
|1 DENGDENG к CAD
C$0,000011367
|1 DENGDENG к BDT
৳0,0010292608
|1 DENGDENG к NGN
₦0,0130138678
|1 DENGDENG к UAH
₴0,000349851
|1 DENGDENG к VES
Bs0,000842
|1 DENGDENG к PKR
Rs0,0023825232
|1 DENGDENG к KZT
₸0,004315671
|1 DENGDENG к THB
฿0,000272808
|1 DENGDENG к TWD
NT$0,0002478006
|1 DENGDENG к AED
د.إ0,0000309014
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Fr0,0000068202
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HK$0,0000660128
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$0,0001590538