Сегодняшняя цена The Life of a Chud

Текущая цена The Life of a Chud (CHUD) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHUD на USD составляет $ 0 за CHUD.

На данный момент The Life of a Chud занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 29,105, при оборотном предложении 999.86M CHUD. В течение последних 24 часов, CHUD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00123478, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CHUD изменился на -0.06% за последний час и на +22.46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация The Life of a Chud (CHUD)

Рыночная капитализация $ 29.11K$ 29.11K $ 29.11K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 29.11K$ 29.11K $ 29.11K Оборотное предложение 999.86M 999.86M 999.86M Общее предложение 999,864,113.33546 999,864,113.33546 999,864,113.33546

Текущая рыночная капитализация The Life of a Chud составляет $ 29.11K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CHUD составляет 999.86M, а общее предложение – 999864113.33546. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 29.11K.