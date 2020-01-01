Токеномика The Kartel Project (KART) Откройте для себя ключевую информацию о The Kartel Project (KART), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Kartel Project (KART) The Kartel Project brings GameFi to Kujira, focused on providing users with both traditional and novel, innovative games to leverage their capital. Utilizing Kujira’s decentralized stablecoin USK as the in-game currency, users can enjoy verifiably fair games while competing against their peers. Официальный сайт: https://kartel.games/ Whitepaper: https://winkhub.app/posts/the-kartel-project-whitepaper Купить KART сейчас!

Токеномика и анализ цен The Kartel Project (KART) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Kartel Project (KART), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 116,65 $ 116,65 $ 116,65 Исторический максимум: $ 0,053896 $ 0,053896 $ 0,053896 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене The Kartel Project (KART)

Токеномика The Kartel Project (KART): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Kartel Project (KART) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KART, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KART. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KART, изучите текущую цену KART!

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