Токеномика The ILLUSION Project (ILLUSION) Откройте для себя ключевую информацию о The ILLUSION Project (ILLUSION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The ILLUSION Project (ILLUSION) The ILLUSION Project is a meme project built to evolve with the times by remixing and reimagining pop culture. It blends mainstream web 2 pop culture with web 3 crypto native degen culture, making it a cultural bridge between web 2 and web 3. At first glance, it has everything expected from a memecoin, including Avukadu, a half-cat, half-avocado mascot with endless parody potential. But beneath the surface lies something deeper—a hidden race of alien refugees made of cosmic slime, lurking in the backend of the site. Официальный сайт: https://gen-jut-su.com Whitepaper: https://gen-jut-su.com/illusion-apepaper-3-0/ Купить ILLUSION сейчас!

Токеномика и анализ цен The ILLUSION Project (ILLUSION) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The ILLUSION Project (ILLUSION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,39K $ 6,39K $ 6,39K Общее предложение: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M Оборотное предложение: $ 524,59M $ 524,59M $ 524,59M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,19K $ 12,19K $ 12,19K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене The ILLUSION Project (ILLUSION)

Токеномика The ILLUSION Project (ILLUSION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The ILLUSION Project (ILLUSION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ILLUSION, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ILLUSION. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ILLUSION, изучите текущую цену ILLUSION!

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