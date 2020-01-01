Токеномика The HUSL (HUSL) Откройте для себя ключевую информацию о The HUSL (HUSL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The HUSL (HUSL) The HUSL allows musicians to radically change the way they connect with their fans worldwide using NFTS and blockchain technology. The HUSL gives the power back to creators, allowing them to interact on their own terms and on their own accord." Официальный сайт: https://thehusl.io/ Купить HUSL сейчас!

Токеномика и анализ цен The HUSL (HUSL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The HUSL (HUSL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,39 $ 0,39 $ 0,39 Общее предложение: $ 70,00M $ 70,00M $ 70,00M Оборотное предложение: $ 404,00 $ 404,00 $ 404,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 66,91K $ 66,91K $ 66,91K Исторический максимум: $ 4,73 $ 4,73 $ 4,73 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00095582 $ 0,00095582 $ 0,00095582 Узнайте больше о цене The HUSL (HUSL)

Токеномика The HUSL (HUSL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The HUSL (HUSL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HUSL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HUSL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HUSL, изучите текущую цену HUSL!

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