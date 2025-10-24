Что такое The First Play (1ST)

The First Play by $retire dev. Everyone deserves to have their first big move. The First Play by $retire dev. Everyone deserves to have their first big move.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник The First Play (1ST) Официальный веб-сайт

Прогноз цены The First Play (USD)

Сколько будет стоить The First Play (1ST) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов The First Play (1ST) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для The First Play.

Проверьте прогноз цены The First Play!

1ST на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика The First Play (1ST)

Понимание токеномики The First Play (1ST) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена 1ST прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о The First Play (1ST) Сколько стоит The First Play (1ST) на сегодня? Актуальная цена 1ST в USD – 0,0000075 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена 1ST в USD? $ 0,0000075 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена 1ST в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация The First Play? Рыночная капитализация 1ST составляет $ 7,50K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение 1ST? Циркулирующее предложение 1ST составляет 999,46M USD . Какова была максимальная цена (ATH) 1ST? 1ST достиг максимальной цены (ATH) в 0,00010884 USD . Какова была минимальная цена 1ST за все время (ATL)? 1ST достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000732 USD . Каков объем торгов 1ST? Объем торгов за последние 24 часа для 1ST составляет -- USD . Вырастет ли 1ST в цене в этом году? 1ST может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены 1ST для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии The First Play (1ST)