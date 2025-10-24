Текущая цена the face of sarcasm сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KAPPA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KAPPA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена the face of sarcasm сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KAPPA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KAPPA прямо сейчас на MEXC.

Страница обновлена: 2025-10-24 02:32:01 (UTC+8)

Текущая цена the face of sarcasm (KAPPA) составляет --. За последние 24 часа KAPPA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KAPPA за все время составляет $ 0,0059343, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, KAPPA изменился на +0,18% за последний час, на +6,24% за 24 часа и на -15,47% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Текущая рыночная капитализация the face of sarcasm составляет $ 40,07K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KAPPA составляет 668,81M, а общее предложение – 668811307.035793. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 40,07K.

История цен the face of sarcasm (KAPPA) в USD

За сегодня изменение цены the face of sarcasm на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены the face of sarcasm на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены the face of sarcasm на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены the face of sarcasm на USD составило $ 0.

Что такое the face of sarcasm (KAPPA)

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о the face of sarcasm (KAPPA)

Сколько стоит the face of sarcasm (KAPPA) на сегодня?
Актуальная цена KAPPA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KAPPA в USD?
Текущая цена KAPPA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация the face of sarcasm?
Рыночная капитализация KAPPA составляет $ 40,07K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KAPPA?
Циркулирующее предложение KAPPA составляет 668,81M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KAPPA?
KAPPA достиг максимальной цены (ATH) в 0,0059343 USD.
Какова была минимальная цена KAPPA за все время (ATL)?
KAPPA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов KAPPA?
Объем торгов за последние 24 часа для KAPPA составляет -- USD.
Вырастет ли KAPPA в цене в этом году?
KAPPA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KAPPA для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.