Что такое the face of sarcasm (KAPPA)

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life. The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник the face of sarcasm (KAPPA) Официальный веб-сайт

Прогноз цены the face of sarcasm (USD)

Сколько будет стоить the face of sarcasm (KAPPA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов the face of sarcasm (KAPPA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для the face of sarcasm.

Проверьте прогноз цены the face of sarcasm!

KAPPA на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика the face of sarcasm (KAPPA)

Понимание токеномики the face of sarcasm (KAPPA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KAPPA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о the face of sarcasm (KAPPA) Сколько стоит the face of sarcasm (KAPPA) на сегодня? Актуальная цена KAPPA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KAPPA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KAPPA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация the face of sarcasm? Рыночная капитализация KAPPA составляет $ 40,07K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KAPPA? Циркулирующее предложение KAPPA составляет 668,81M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KAPPA? KAPPA достиг максимальной цены (ATH) в 0,0059343 USD . Какова была минимальная цена KAPPA за все время (ATL)? KAPPA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов KAPPA? Объем торгов за последние 24 часа для KAPPA составляет -- USD . Вырастет ли KAPPA в цене в этом году? KAPPA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KAPPA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии the face of sarcasm (KAPPA)