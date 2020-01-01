Токеномика The dev is an Ape (APEDEV) Откройте для себя ключевую информацию о The dev is an Ape (APEDEV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The dev is an Ape (APEDEV) Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don’t expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next. Apedev isn’t just a project; it’s an adventure. We’re here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We’re 100% community-driven (partially because the dev can’t type more than three words at a time). Join us, grab some bananas, and let’s see where this jungle leads! Официальный сайт: https://apedev.tech/ Купить APEDEV сейчас!

Токеномика и анализ цен The dev is an Ape (APEDEV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The dev is an Ape (APEDEV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,15K $ 13,15K $ 13,15K Общее предложение: $ 999,70M $ 999,70M $ 999,70M Оборотное предложение: $ 999,70M $ 999,70M $ 999,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,15K $ 13,15K $ 13,15K Исторический максимум: $ 0,00101993 $ 0,00101993 $ 0,00101993 Исторический минимум: $ 0,00001023 $ 0,00001023 $ 0,00001023 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене The dev is an Ape (APEDEV)

Токеномика The dev is an Ape (APEDEV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The dev is an Ape (APEDEV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APEDEV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APEDEV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APEDEV, изучите текущую цену APEDEV!

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