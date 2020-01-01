Токеномика The Dev is a Baby (BBYDEV) Откройте для себя ключевую информацию о The Dev is a Baby (BBYDEV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Dev is a Baby (BBYDEV) The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger. Официальный сайт: https://bbydev.xyz Купить BBYDEV сейчас!

Токеномика и анализ цен The Dev is a Baby (BBYDEV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Dev is a Baby (BBYDEV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,17K $ 8,17K $ 8,17K Общее предложение: $ 932,35M $ 932,35M $ 932,35M Оборотное предложение: $ 932,35M $ 932,35M $ 932,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,17K $ 8,17K $ 8,17K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене The Dev is a Baby (BBYDEV)

Токеномика The Dev is a Baby (BBYDEV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Dev is a Baby (BBYDEV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BBYDEV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BBYDEV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BBYDEV, изучите текущую цену BBYDEV!

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