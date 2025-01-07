Цена The Dev is a Baby (BBYDEV)
Текущая цена The Dev is a Baby (BBYDEV) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 25.25K USD. Цена BBYDEV к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка The Dev is a Baby:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 12.44K USD
- Изменение цены The Dev is a Baby в течение дня составляет +11.19%
- Оборотное предложение составляет 962.90M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене BBYDEV к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах BBYDEV.
За сегодня изменение цены The Dev is a Baby на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены The Dev is a Baby на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены The Dev is a Baby на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The Dev is a Baby на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+11.19%
|30 дней
|$ 0
|-19.29%
|60 дней
|$ 0
|-88.47%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен The Dev is a Baby: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.22%
+11.19%
+12.30%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 BBYDEV к AUD
A$--
|1 BBYDEV к GBP
￡--
|1 BBYDEV к EUR
€--
|1 BBYDEV к USD
$--
|1 BBYDEV к MYR
RM--
|1 BBYDEV к TRY
₺--
|1 BBYDEV к JPY
¥--
|1 BBYDEV к RUB
₽--
|1 BBYDEV к INR
₹--
|1 BBYDEV к IDR
Rp--
|1 BBYDEV к PHP
₱--
|1 BBYDEV к EGP
￡E.--
|1 BBYDEV к BRL
R$--
|1 BBYDEV к CAD
C$--
|1 BBYDEV к BDT
৳--
|1 BBYDEV к NGN
₦--
|1 BBYDEV к UAH
₴--
|1 BBYDEV к VES
Bs--
|1 BBYDEV к PKR
Rs--
|1 BBYDEV к KZT
₸--
|1 BBYDEV к THB
฿--
|1 BBYDEV к TWD
NT$--
|1 BBYDEV к CHF
Fr--
|1 BBYDEV к HKD
HK$--
|1 BBYDEV к MAD
.د.م--