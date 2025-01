Что такое The Dare (DARE)

Welcome to The Dare Experience, a virtual reality (VR) journey that pushes the boundaries of psychological horror. Powered by advanced technologies, including Artificial Intelligence (AI) and VR, we aim to provide an immersive, realistic, and intimate experience for our users. This whitepaper provides a comprehensive overview of our project, outlining our vision, technology, and investment opportunities. • User: The user initiates the process by completing the MBTI test. • MBTI Test: Once the user completes the test, the results are sent to the AI system for analysis. • AI System: The AI system uses the test results to generate a personalized horror experience for the user. • Dare Experience: The Dare Experience then delivers this personalized VR horror experience to the user.

