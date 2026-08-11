Сегодняшняя цена The Cult of YOTS

Текущая цена The Cult of YOTS (YOTS) сегодня составляет $ 0.00293788 с изменением 4.92% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YOTS на USD составляет $ 0.00293788 за YOTS.

На данный момент The Cult of YOTS занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2,754,049, при оборотном предложении 929.95M YOTS. В течение последних 24 часов, YOTS торговался в диапазоне от $ 0.00239319 (минимум) до $ 0.00314664 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00509022, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе YOTS изменился на +2.82% за последний час и на +24.53% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 273.39K.

Рыночная информация The Cult of YOTS (YOTS)

Рыночная капитализация $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Объем (24Ч) $ 273.39K$ 273.39K $ 273.39K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Оборотное предложение 929.95M 929.95M 929.95M Общее предложение 999,951,923.236018 999,951,923.236018 999,951,923.236018

Текущая рыночная капитализация The Cult of YOTS составляет $ 2.75M, при 24-часовом объеме торгов $ 273.39K. Циркулируещее обращение YOTS составляет 929.95M, а общее предложение – 999951923.236018. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2.96M.