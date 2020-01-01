Токеномика The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

Токеномика The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

Откройте для себя ключевую информацию о The Corgi of PolkaBridge (CORGIB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

CORGIB is not just a Meme coin, but also an NFT Marketplace where users can create NFT memes and trade on the Marketplace.

CORGIB is a community product of PolkaBridge, aims to give fairlaunch and to bring value to PBR investors.

Официальный сайт:
https://corgib.polkabridge.org/

Токеномика и анализ цен The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Corgi of PolkaBridge (CORGIB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 27,93K
$ 27,93K$ 27,93K
Общее предложение:
$ 54,00T
$ 54,00T$ 54,00T
Оборотное предложение:
$ 30,66T
$ 30,66T$ 30,66T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 49,19K
$ 49,19K$ 49,19K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика The Corgi of PolkaBridge (CORGIB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CORGIB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CORGIB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CORGIB, изучите текущую цену CORGIB!

Прогноз цены CORGIB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.