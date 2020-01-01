Токеномика The Breadverse (BREAD) Откройте для себя ключевую информацию о The Breadverse (BREAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Breadverse (BREAD) $BREAD is a meme coin on the Solana blockchain, born from a viral TikTok video that captured global attention through humor and relatability. The project leverages organic community growth and social media virality, with engagement from major brands and influencers, despite no formal partnerships. Beyond building a decentralized, culture-driven ecosystem, we are developing a brand around the meme to sell products via TikTok Shop. A portion of the revenue will be funneled back into the project through an earn-and-burn mechanism that rewards holders and supports the community. $BREAD stands as a digital symbol of collective internet creativity, with real-world extensions. Официальный сайт: https://breadverse.fun Whitepaper: https://breadverse.fun/pages/breadverse-official-whitepaper Купить BREAD сейчас!

Токеномика и анализ цен The Breadverse (BREAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Breadverse (BREAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,79K $ 32,79K $ 32,79K Общее предложение: $ 849,94M $ 849,94M $ 849,94M Оборотное предложение: $ 849,94M $ 849,94M $ 849,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,79K $ 32,79K $ 32,79K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене The Breadverse (BREAD)

Токеномика The Breadverse (BREAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Breadverse (BREAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BREAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BREAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BREAD, изучите текущую цену BREAD!

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