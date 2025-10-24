Что такое The book of SOL (SCRIPT)

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn't just a token — it's a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals. Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features: 30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment 20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI) No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о The book of SOL (SCRIPT) Сколько стоит The book of SOL (SCRIPT) на сегодня? Актуальная цена SCRIPT в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SCRIPT в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SCRIPT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация The book of SOL? Рыночная капитализация SCRIPT составляет $ 90,75K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SCRIPT? Циркулирующее предложение SCRIPT составляет 699,94M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SCRIPT? SCRIPT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена SCRIPT за все время (ATL)? SCRIPT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SCRIPT? Объем торгов за последние 24 часа для SCRIPT составляет -- USD . Вырастет ли SCRIPT в цене в этом году? SCRIPT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SCRIPT для более подробного анализа.

