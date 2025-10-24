Текущая цена The book of SOL сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SCRIPT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SCRIPT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена The book of SOL сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SCRIPT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SCRIPT прямо сейчас на MEXC.

Логотип The book of SOL

Цена The book of SOL (SCRIPT)

Не в листинге

Текущая цена 1 SCRIPT в USD:

$0,00012966
-1,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
USD
График цены The book of SOL (SCRIPT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:31:54 (UTC+8)

Информация о ценах The book of SOL (SCRIPT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-1,00%

-7,56%

Текущая цена The book of SOL (SCRIPT) составляет --. За последние 24 часа SCRIPT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SCRIPT за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SCRIPT изменился на -1,00% за последний час, на -1,00% за 24 часа и на -7,56% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация The book of SOL (SCRIPT)

$ 90,75K
--
$ 90,75K
699,94M
699 941 630,104524
Текущая рыночная капитализация The book of SOL составляет $ 90,75K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SCRIPT составляет 699,94M, а общее предложение – 699941630.104524. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 90,75K.

История цен The book of SOL (SCRIPT) в USD

За сегодня изменение цены The book of SOL на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены The book of SOL на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены The book of SOL на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The book of SOL на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,00%
30 дней$ 0-33,15%
60 дней$ 0-57,93%
90 дней$ 0--

Что такое The book of SOL (SCRIPT)

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник The book of SOL (SCRIPT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены The book of SOL (USD)

Сколько будет стоить The book of SOL (SCRIPT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов The book of SOL (SCRIPT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для The book of SOL.

Проверьте прогноз цены The book of SOL!

SCRIPT на местную валюту

Токеномика The book of SOL (SCRIPT)

Понимание токеномики The book of SOL (SCRIPT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SCRIPT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о The book of SOL (SCRIPT)

Сколько стоит The book of SOL (SCRIPT) на сегодня?
Актуальная цена SCRIPT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SCRIPT в USD?
Текущая цена SCRIPT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация The book of SOL?
Рыночная капитализация SCRIPT составляет $ 90,75K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SCRIPT?
Циркулирующее предложение SCRIPT составляет 699,94M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SCRIPT?
SCRIPT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена SCRIPT за все время (ATL)?
SCRIPT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SCRIPT?
Объем торгов за последние 24 часа для SCRIPT составляет -- USD.
Вырастет ли SCRIPT в цене в этом году?
SCRIPT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SCRIPT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:31:54 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.