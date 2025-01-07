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Цена The Big Grift (GRIFT)

USD

График цены The Big Grift (GRIFT) в реальном времени

$0.500368
$0.500368$0.500368
+3.60%(1D)

Цена The Big Grift (GRIFT) сегодня

Текущая цена The Big Grift (GRIFT) сегодня составляет 0.500368 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 50.04K USD. Цена GRIFT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка The Big Grift:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 12.06 USD
- Изменение цены The Big Grift в течение дня составляет +3.64%
- Оборотное предложение составляет 100.00K USD

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Ценовые показатели The Big Grift (GRIFT) - USD

За сегодня изменение цены The Big Grift на USD составило $ +0.01758661.
За последние 30 дней изменение цены The Big Grift на USD составило $ -0.0364896866.
За последние 60 дней изменение цены The Big Grift на USD составило $ -0.1617025255.
За последние 90 дней изменение цены The Big Grift на USD составило $ -0.0234671602015356.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.01758661+3.64%
30 дней$ -0.0364896866-7.29%
60 дней$ -0.1617025255-32.31%
90 дней$ -0.0234671602015356-4.47%

Анализ цен The Big Grift (GRIFT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен The Big Grift: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.479928
$ 0.479928$ 0.479928

$ 0.500471
$ 0.500471$ 0.500471

$ 64.2
$ 64.2$ 64.2

--

+3.64%

+19.22%

Рыночная информация The Big Grift (GRIFT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 50.04K
$ 50.04K$ 50.04K

$ 12.06
$ 12.06$ 12.06

100.00K
100.00K 100.00K

Что такое The Big Grift (GRIFT)

Everything is 100% fake n ghey. Let's celebrate it all falling apart. PS: Meme magic is real, fggtz!

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Источник The Big Grift (GRIFT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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