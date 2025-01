Что такое The Big Debate (TBD)

$TBD is a decentralized meme token on the Ethereum blockchain. The Big Debate is the most viral debate platform on the internet, The only place where you can discuss the debate live and without censorship. $TBD isn't just another meme coin; it's a movement. With its multi-faceted ecosystem and cheeky political stance, Strong Team: Experienced developers and marketers are behind $TBD, aiming for a 100M market cap. Tax: 2% on Buys/Sells for Marketing, Development, Donations, and Liquidity. 100% in Circulating Supply: LP locked, Contract Renounced

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник The Big Debate (TBD) Официальный веб-сайт