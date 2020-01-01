Токеномика The Baby Cheetah (ZOLA) Откройте для себя ключевую информацию о The Baby Cheetah (ZOLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Baby Cheetah (ZOLA) Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme. Официальный сайт: https://zola-cto.com Whitepaper: https://whitepaper.zola-cto.com Купить ZOLA сейчас!

Токеномика и анализ цен The Baby Cheetah (ZOLA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Baby Cheetah (ZOLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 261,44K $ 261,44K $ 261,44K Общее предложение: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M Оборотное предложение: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 261,44K $ 261,44K $ 261,44K Исторический максимум: $ 0,00264846 $ 0,00264846 $ 0,00264846 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00026141 $ 0,00026141 $ 0,00026141 Узнайте больше о цене The Baby Cheetah (ZOLA)

Токеномика The Baby Cheetah (ZOLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Baby Cheetah (ZOLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZOLA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZOLA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZOLA, изучите текущую цену ZOLA!

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