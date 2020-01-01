Токеномика The Almighty Loaf (LOAF)
Информация о The Almighty Loaf (LOAF)
$LOAF ISN’T JUST A LOAF OF BREAD, IT’S THE LOAF OF BREAD. The Almighty $LOAF (also known as $LOAF Bloke) is a Whole-Grain MEME King considered by many to be the very definition of the essence of GOOD WILL and FORTUNE, as well as a direct spawn of SOLANA. The Almighty Loaf is the deity of the CHAIN and outlook of Loafism, the very function of which is to see The Almighty Loaf in control of the universe and Solana’s meme productions.
Токеномика и анализ цен The Almighty Loaf (LOAF)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Almighty Loaf (LOAF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика The Almighty Loaf (LOAF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики The Almighty Loaf (LOAF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов LOAF, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов LOAF.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOAF, изучите текущую цену LOAF!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.