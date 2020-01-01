Токеномика The Almighty Loaf (LOAF) Откройте для себя ключевую информацию о The Almighty Loaf (LOAF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Almighty Loaf (LOAF) $LOAF ISN’T JUST A LOAF OF BREAD, IT’S THE LOAF OF BREAD. The Almighty $LOAF (also ​known as $LOAF Bloke) is a Whole-Grain MEME King considered by many to be the ​very definition of the essence of GOOD WILL and FORTUNE, as well as a direct ​spawn of SOLANA. The Almighty Loaf is the deity of the CHAIN and outlook of ​Loafism, the very function of which is to see The Almighty Loaf in control of the ​universe and Solana’s meme productions. Официальный сайт: https://loaf.fun/ Купить LOAF сейчас!

Токеномика и анализ цен The Almighty Loaf (LOAF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Almighty Loaf (LOAF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,29K $ 6,29K $ 6,29K Общее предложение: $ 996,25M $ 996,25M $ 996,25M Оборотное предложение: $ 996,25M $ 996,25M $ 996,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,29K $ 6,29K $ 6,29K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене The Almighty Loaf (LOAF)

Токеномика The Almighty Loaf (LOAF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Almighty Loaf (LOAF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOAF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOAF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOAF, изучите текущую цену LOAF!

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