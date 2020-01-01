Токеномика The Almighty Loaf (LOAF)

Токеномика The Almighty Loaf (LOAF)

Откройте для себя ключевую информацию о The Almighty Loaf (LOAF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о The Almighty Loaf (LOAF)

$LOAF ISN’T JUST A LOAF OF BREAD, IT’S THE LOAF OF BREAD. The Almighty $LOAF (also ​known as $LOAF Bloke) is a Whole-Grain MEME King considered by many to be the ​very definition of the essence of GOOD WILL and FORTUNE, as well as a direct ​spawn of SOLANA. The Almighty Loaf is the deity of the CHAIN and outlook of ​Loafism, the very function of which is to see The Almighty Loaf in control of the ​universe and Solana’s meme productions.

Официальный сайт:
https://loaf.fun/

Токеномика и анализ цен The Almighty Loaf (LOAF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Almighty Loaf (LOAF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,29K
$ 6,29K$ 6,29K
Общее предложение:
$ 996,25M
$ 996,25M$ 996,25M
Оборотное предложение:
$ 996,25M
$ 996,25M$ 996,25M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,29K
$ 6,29K$ 6,29K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика The Almighty Loaf (LOAF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики The Almighty Loaf (LOAF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LOAF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LOAF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOAF, изучите текущую цену LOAF!

Прогноз цены LOAF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.