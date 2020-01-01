Токеномика Thats Crazy (CRAZY) Откройте для себя ключевую информацию о Thats Crazy (CRAZY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Thats Crazy (CRAZY) Alright, fam, get ready to vibe with the craziest meme token on Solana—"That’s Crazy"! Inspired by that iconic “wide-eyed cat” meme and the classic “Crazy” moment, this isn’t just a token; it’s a whole mood. We’re bringing together internet culture, humor, and crypto innovation into one wild ride. Whether you’re here for the memes, the community, or just wanna be part of something totally out there, "That’s Crazy" is your new home. Официальный сайт: https://thatscrazy.xyz/ Купить CRAZY сейчас!

Токеномика и анализ цен Thats Crazy (CRAZY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Thats Crazy (CRAZY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,00K $ 7,00K $ 7,00K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,00K $ 7,00K $ 7,00K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Thats Crazy (CRAZY)

Токеномика Thats Crazy (CRAZY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Thats Crazy (CRAZY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRAZY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRAZY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRAZY, изучите текущую цену CRAZY!

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