Токеномика Thank You Abstract God (TYAG) Откройте для себя ключевую информацию о Thank You Abstract God (TYAG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Thank You Abstract God (TYAG) The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion. Официальный сайт: https://abstractgod.xyz/ Купить TYAG сейчас!

Токеномика и анализ цен Thank You Abstract God (TYAG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Thank You Abstract God (TYAG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 469,54K $ 469,54K $ 469,54K Общее предложение: $ 991,23M $ 991,23M $ 991,23M Оборотное предложение: $ 991,23M $ 991,23M $ 991,23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 469,54K $ 469,54K $ 469,54K Исторический максимум: $ 0,00192185 $ 0,00192185 $ 0,00192185 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00047381 $ 0,00047381 $ 0,00047381 Узнайте больше о цене Thank You Abstract God (TYAG)

Токеномика Thank You Abstract God (TYAG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Thank You Abstract God (TYAG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TYAG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TYAG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TYAG, изучите текущую цену TYAG!

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