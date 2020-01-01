Токеномика Test (TEST) Откройте для себя ключевую информацию о Test (TEST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Test (TEST) TEST Token is a novel crypto meme coin built on the Ethereum blockchain. While its name may suggest otherwise, TEST Token has managed to cultivate an unexpected and fervent fanbase. Responding to the overwhelming support, the project has undergone a significant shift in its approach, transforming into a community-driven endeavor. As a result, the team behind TEST Token is now fully committed to serving the interests and needs of its holders. Embracing its meme status, TEST Token aims to inject humor and entertainment into the world of decentralized finance. Its lighthearted nature and dedicated community have propelled it to become a unique force within the crypto space. As a community-driven project, TEST Token places considerable importance on empowering its holders. This shift means that the team is actively working on developing and providing various tools and resources exclusively for the benefit of the token's dedicated community. The newfound focus is centered around enhancing user experience, promoting community engagement, and fostering a collaborative environment where holders can actively participate in the project's decision-making processes. Официальный сайт: https://testeth.xyz/ Купить TEST сейчас!

Токеномика и анализ цен Test (TEST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Test (TEST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,79M $ 2,79M $ 2,79M Исторический максимум: $ 0,02404062 $ 0,02404062 $ 0,02404062 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00279033 $ 0,00279033 $ 0,00279033 Узнайте больше о цене Test (TEST)

Токеномика Test (TEST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Test (TEST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TEST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TEST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TEST, изучите текущую цену TEST!

Прогноз цены TEST Хотите узнать, куда может двигаться TEST? Наша страница прогноза цены TEST объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TEST прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!