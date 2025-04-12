Цена Test (TEST)
Текущая цена Test (TEST) сегодня составляет 0.00912913 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена TEST к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Test:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.59M USD
- Изменение цены Test в течение дня составляет -8.57%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Test на USD составило $ -0.000856637293064193.
За последние 30 дней изменение цены Test на USD составило $ -0.0037630748.
За последние 60 дней изменение цены Test на USD составило $ -0.0048147981.
За последние 90 дней изменение цены Test на USD составило $ +0.00901544487590859547.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000856637293064193
|-8.57%
|30 дней
|$ -0.0037630748
|-41.22%
|60 дней
|$ -0.0048147981
|-52.74%
|90 дней
|$ +0.00901544487590859547
|+7,930.19%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Test: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.70%
-8.57%
-24.65%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
TEST Token is a novel crypto meme coin built on the Ethereum blockchain. While its name may suggest otherwise, TEST Token has managed to cultivate an unexpected and fervent fanbase. Responding to the overwhelming support, the project has undergone a significant shift in its approach, transforming into a community-driven endeavor. As a result, the team behind TEST Token is now fully committed to serving the interests and needs of its holders. Embracing its meme status, TEST Token aims to inject humor and entertainment into the world of decentralized finance. Its lighthearted nature and dedicated community have propelled it to become a unique force within the crypto space. As a community-driven project, TEST Token places considerable importance on empowering its holders. This shift means that the team is actively working on developing and providing various tools and resources exclusively for the benefit of the token's dedicated community. The newfound focus is centered around enhancing user experience, promoting community engagement, and fostering a collaborative environment where holders can actively participate in the project's decision-making processes.
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￡0.0069381388
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€0.0080336344
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$0.00912913
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RM0.0403507546
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₺0.3474546878
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