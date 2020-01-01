Токеномика TensorScan AI (TSA) Откройте для себя ключевую информацию о TensorScan AI (TSA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TensorScan AI (TSA) TensorScan AI (TSA) offers advanced blockchain analytics by utilizing the decentralized Bittensor network for real-time EVM wallet and smart contract examination. TSA tokens provide platform utility, including access to detailed analytics tools, with a total supply of 1 million tokens. The project aims to deliver secure and comprehensive data insights for informed blockchain navigation. Официальный сайт: https://www.tensorscan.app/ Whitepaper: https://gitbook.tensorscan.app/ Купить TSA сейчас!

Токеномика и анализ цен TensorScan AI (TSA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TensorScan AI (TSA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 65,78K $ 65,78K $ 65,78K Исторический максимум: $ 3,19 $ 3,19 $ 3,19 Исторический минимум: $ 0,063765 $ 0,063765 $ 0,063765 Текущая цена: $ 0,065783 $ 0,065783 $ 0,065783 Узнайте больше о цене TensorScan AI (TSA)

Токеномика TensorScan AI (TSA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TensorScan AI (TSA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TSA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TSA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TSA, изучите текущую цену TSA!

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