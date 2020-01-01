Токеномика Tendie (TENDIE)

Токеномика Tendie (TENDIE)

Откройте для себя ключевую информацию о Tendie (TENDIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Tendie (TENDIE)

$Tendie is a playful yet high-risk meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the idea of "tendies," a slang term popularized by online investment communities to represent quick, high-reward gains—often accompanied by a side of wild speculation. In the same way a crispy chicken tender satisfies your cravings, Tendie aims to serve up sizzling opportunities for thrill-seeking investors. With a lighthearted vibe and a strong community, Tendie offers a blend of meme culture, fun, and the potential for fast returns. This is the token for those who aren’t afraid to dip into something bold!

Официальный сайт:
https://x.com/TendieSOL

Токеномика и анализ цен Tendie (TENDIE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tendie (TENDIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,72K
$ 5,72K$ 5,72K
Общее предложение:
$ 998,30M
$ 998,30M$ 998,30M
Оборотное предложение:
$ 998,30M
$ 998,30M$ 998,30M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,72K
$ 5,72K$ 5,72K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Tendie (TENDIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tendie (TENDIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TENDIE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TENDIE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TENDIE, изучите текущую цену TENDIE!

Прогноз цены TENDIE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.