Токеномика Tendie (TENDIE) Откройте для себя ключевую информацию о Tendie (TENDIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tendie (TENDIE) $Tendie is a playful yet high-risk meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the idea of "tendies," a slang term popularized by online investment communities to represent quick, high-reward gains—often accompanied by a side of wild speculation. In the same way a crispy chicken tender satisfies your cravings, Tendie aims to serve up sizzling opportunities for thrill-seeking investors. With a lighthearted vibe and a strong community, Tendie offers a blend of meme culture, fun, and the potential for fast returns. This is the token for those who aren’t afraid to dip into something bold! Официальный сайт: https://x.com/TendieSOL Купить TENDIE сейчас!

Токеномика и анализ цен Tendie (TENDIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tendie (TENDIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,72K $ 5,72K $ 5,72K Общее предложение: $ 998,30M $ 998,30M $ 998,30M Оборотное предложение: $ 998,30M $ 998,30M $ 998,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,72K $ 5,72K $ 5,72K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Tendie (TENDIE)

Токеномика Tendie (TENDIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tendie (TENDIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TENDIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TENDIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TENDIE, изучите текущую цену TENDIE!

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