Текущая цена TEKTIAS сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены TKT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TKT прямо сейчас на MEXC.

Логотип TEKTIAS

Цена TEKTIAS (TKT)

Не в листинге

Текущая цена 1 TKT в USD:

--
----
0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены TEKTIAS (TKT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 06:02:37 (UTC+8)

Информация о ценах TEKTIAS (TKT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01329354
$ 0,01329354$ 0,01329354

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Текущая цена TEKTIAS (TKT) составляет --. За последние 24 часа TKT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TKT за все время составляет $ 0,01329354, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, TKT изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация TEKTIAS (TKT)

$ 4,89K
$ 4,89K$ 4,89K

--
----

$ 5,10K
$ 5,10K$ 5,10K

96,00M
96,00M 96,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация TEKTIAS составляет $ 4,89K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TKT составляет 96,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,10K.

История цен TEKTIAS (TKT) в USD

За сегодня изменение цены TEKTIAS на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены TEKTIAS на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены TEKTIAS на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены TEKTIAS на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 00,00%
60 дней$ 00,00%
90 дней$ 0--

Что такое TEKTIAS (TKT)

TEKTIAS is a high-performance decentralized multichain DeFi protocol. Its hybrid design combines an off-chain order book, advanced aggregation, and liquidity management engine with on-chain custody and settlement. This approach delivers the speed and efficiency of traditional trading systems while ensuring the transparency and security of blockchain technology — creating a seamless and powerful trading experience.

TEKTIAS operates across multiple blockchains, including Ethereum, Binance Smart Chain, Zksync, Monad Testnet and more *currently in testnet phase. This multichain integration enables fast, cost-efficient, and cross-chain transactions, providing users with unmatched flexibility and interoperability. Liquidity on TEKTIAS is enhanced through automated market makers (AMM) and aggregated from various DeFi protocols to offer deep order books and optimized pricing.

Built for all types of DeFi users, TEKTIAS provides instant execution, low-latency transactions, and cross-chain compatibility — all while allowing users to maintain full control and custody of their funds. Whether you’re trading, providing liquidity, or exploring yield opportunities, TEKTIAS delivers a best-in-class DeFi experience.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник TEKTIAS (TKT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены TEKTIAS (USD)

Сколько будет стоить TEKTIAS (TKT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов TEKTIAS (TKT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для TEKTIAS.

Проверьте прогноз цены TEKTIAS!

TKT на местную валюту

Токеномика TEKTIAS (TKT)

Понимание токеномики TEKTIAS (TKT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TKT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TEKTIAS (TKT)

Сколько стоит TEKTIAS (TKT) на сегодня?
Актуальная цена TKT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TKT в USD?
Текущая цена TKT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация TEKTIAS?
Рыночная капитализация TKT составляет $ 4,89K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TKT?
Циркулирующее предложение TKT составляет 96,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TKT?
TKT достиг максимальной цены (ATH) в 0,01329354 USD.
Какова была минимальная цена TKT за все время (ATL)?
TKT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов TKT?
Объем торгов за последние 24 часа для TKT составляет -- USD.
Вырастет ли TKT в цене в этом году?
TKT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TKT для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии TEKTIAS (TKT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.