Что такое TEKTIAS (TKT)

TEKTIAS is a high-performance decentralized multichain DeFi protocol. Its hybrid design combines an off-chain order book, advanced aggregation, and liquidity management engine with on-chain custody and settlement. This approach delivers the speed and efficiency of traditional trading systems while ensuring the transparency and security of blockchain technology — creating a seamless and powerful trading experience. TEKTIAS operates across multiple blockchains, including Ethereum, Binance Smart Chain, Zksync, Monad Testnet and more *currently in testnet phase. This multichain integration enables fast, cost-efficient, and cross-chain transactions, providing users with unmatched flexibility and interoperability. Liquidity on TEKTIAS is enhanced through automated market makers (AMM) and aggregated from various DeFi protocols to offer deep order books and optimized pricing. Built for all types of DeFi users, TEKTIAS provides instant execution, low-latency transactions, and cross-chain compatibility — all while allowing users to maintain full control and custody of their funds. Whether you’re trading, providing liquidity, or exploring yield opportunities, TEKTIAS delivers a best-in-class DeFi experience. TEKTIAS is a high-performance decentralized multichain DeFi protocol. Its hybrid design combines an off-chain order book, advanced aggregation, and liquidity management engine with on-chain custody and settlement. This approach delivers the speed and efficiency of traditional trading systems while ensuring the transparency and security of blockchain technology — creating a seamless and powerful trading experience. TEKTIAS operates across multiple blockchains, including Ethereum, Binance Smart Chain, Zksync, Monad Testnet and more *currently in testnet phase. This multichain integration enables fast, cost-efficient, and cross-chain transactions, providing users with unmatched flexibility and interoperability. Liquidity on TEKTIAS is enhanced through automated market makers (AMM) and aggregated from various DeFi protocols to offer deep order books and optimized pricing. Built for all types of DeFi users, TEKTIAS provides instant execution, low-latency transactions, and cross-chain compatibility — all while allowing users to maintain full control and custody of their funds. Whether you’re trading, providing liquidity, or exploring yield opportunities, TEKTIAS delivers a best-in-class DeFi experience.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник TEKTIAS (TKT) Официальный веб-сайт

Прогноз цены TEKTIAS (USD)

Сколько будет стоить TEKTIAS (TKT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов TEKTIAS (TKT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для TEKTIAS.

Проверьте прогноз цены TEKTIAS!

TKT на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика TEKTIAS (TKT)

Понимание токеномики TEKTIAS (TKT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TKT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TEKTIAS (TKT) Сколько стоит TEKTIAS (TKT) на сегодня? Актуальная цена TKT в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TKT в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TKT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация TEKTIAS? Рыночная капитализация TKT составляет $ 4,89K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TKT? Циркулирующее предложение TKT составляет 96,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) TKT? TKT достиг максимальной цены (ATH) в 0,01329354 USD . Какова была минимальная цена TKT за все время (ATL)? TKT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов TKT? Объем торгов за последние 24 часа для TKT составляет -- USD . Вырастет ли TKT в цене в этом году? TKT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TKT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии TEKTIAS (TKT)