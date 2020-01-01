Токеномика TeddyOnHeels (TOH) Откройте для себя ключевую информацию о TeddyOnHeels (TOH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TeddyOnHeels (TOH) $TOH, or Teddy On Heels, is an innovative meme token designed to combine the fun and community-driven aspects of meme culture with the potential for financial growth. The project aims to create a vibrant ecosystem where users can engage, trade, and enjoy various activities centered around the $TOH token. With a focus on building a strong community, $TOH leverages social media and interactive platforms to foster engagement and promote the token. The project also emphasizes transparency and user empowerment, ensuring that holders have a voice in its development and future direction. Join the $TOH movement and be part of a playful yet promising cryptocurrency adventure! Официальный сайт: https://teddyonheels.com/ Whitepaper: https://teddyonheels.com/ Купить TOH сейчас!

Токеномика и анализ цен TeddyOnHeels (TOH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TeddyOnHeels (TOH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 92,15K $ 92,15K $ 92,15K Общее предложение: $ 934,98M $ 934,98M $ 934,98M Оборотное предложение: $ 934,98M $ 934,98M $ 934,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 92,15K $ 92,15K $ 92,15K Исторический максимум: $ 0,0014656 $ 0,0014656 $ 0,0014656 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене TeddyOnHeels (TOH)

Токеномика TeddyOnHeels (TOH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TeddyOnHeels (TOH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOH, изучите текущую цену TOH!

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