Токеномика TeddyOnHeels (TOH)
Информация о TeddyOnHeels (TOH)
$TOH, or Teddy On Heels, is an innovative meme token designed to combine the fun and community-driven aspects of meme culture with the potential for financial growth. The project aims to create a vibrant ecosystem where users can engage, trade, and enjoy various activities centered around the $TOH token. With a focus on building a strong community, $TOH leverages social media and interactive platforms to foster engagement and promote the token. The project also emphasizes transparency and user empowerment, ensuring that holders have a voice in its development and future direction. Join the $TOH movement and be part of a playful yet promising cryptocurrency adventure!
Токеномика и анализ цен TeddyOnHeels (TOH)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене TeddyOnHeels (TOH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика TeddyOnHeels (TOH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики TeddyOnHeels (TOH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TOH, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TOH.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOH, изучите текущую цену TOH!
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