Токеномика Team Mysten (MYSTEN) Откройте для себя ключевую информацию о Team Mysten (MYSTEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Team Mysten (MYSTEN) MYSTEN is a meme token on the Sui blockchain, parodying Mysten Labs, the creators of Sui, while taking on a Pokémon theme. Team Rocket turns into Team Mysten with each founder finding a new look. Mysten focuses heavily on community engagement by inviting everyone to create their own Mystémon using Pokémon-themed telegram character creation tool, MystenDex, and then wearing it or sharing it. Together Evan, Sam Adeniyi and their Mystémon are ready to blast off again. Официальный сайт: https://www.teammysten.com/ Купить MYSTEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Team Mysten (MYSTEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Team Mysten (MYSTEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 136,07K $ 136,07K $ 136,07K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 9,52B $ 9,52B $ 9,52B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 142,91K $ 142,91K $ 142,91K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Team Mysten (MYSTEN)

Токеномика Team Mysten (MYSTEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Team Mysten (MYSTEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MYSTEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MYSTEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MYSTEN, изучите текущую цену MYSTEN!

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