Токеномика Tax Income From Fees (TIFF) Откройте для себя ключевую информацию о Tax Income From Fees (TIFF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tax Income From Fees (TIFF) Tax Income From Fees $TIFF is the first token using CVM Solutions Tax Distribution System to fully automate sells, distributions and optimize profits for its holders. Incentivizing holding and compounding holdings to produce a healthy chart and community for longevity. We aim to make a change in this space, developing, deploying in the right ways without the need for shady tactics. The token is a 10% Token2022 with tax extensions. Официальный сайт: https://www.tiff.cash Купить TIFF сейчас!

Токеномика и анализ цен Tax Income From Fees (TIFF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tax Income From Fees (TIFF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,54K $ 13,54K $ 13,54K Общее предложение: $ 929,90M $ 929,90M $ 929,90M Оборотное предложение: $ 929,90M $ 929,90M $ 929,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,54K $ 13,54K $ 13,54K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Tax Income From Fees (TIFF)

Токеномика Tax Income From Fees (TIFF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tax Income From Fees (TIFF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TIFF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TIFF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TIFF, изучите текущую цену TIFF!

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