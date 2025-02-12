Цена Tari World (TARI)
Текущая цена Tari World (TARI) сегодня составляет 0.108295 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена TARI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Tari World:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.05K USD
- Изменение цены Tari World в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Tari World на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Tari World на USD составило $ -0.0105087735.
За последние 60 дней изменение цены Tari World на USD составило $ -0.0223480810.
За последние 90 дней изменение цены Tari World на USD составило $ -0.01934863723312952.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ -0.0105087735
|-9.70%
|60 дней
|$ -0.0223480810
|-20.63%
|90 дней
|$ -0.01934863723312952
|-15.15%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Tari World: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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0.00%
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The TARI WORLD platform provides compensation through real Estate NFT transactions and ecosystem participation in the actual map rendering space. The TARI WORLD's goal is to build a diverse and unique metaverse town by matching users based on common interests and forming their own communities.The TARI WORLD will provide all services related to total viral and business by grafting Web 3.0 technology for development of metaverse environment and blockchain technology for NFT issuance and transaction. Generation MZ, who can adapt and utilize this environment the quickest, shall be the core target. Therefore, entertainment services which meet their interest will be provided in the early stage of service, and the content pool will be gradually expanded.
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|1 TARI к AUD
A$0.1711061
|1 TARI к GBP
￡0.086636
|1 TARI к EUR
€0.1039632
|1 TARI к USD
$0.108295
|1 TARI к MYR
RM0.4829957
|1 TARI к TRY
₺3.9007859
|1 TARI к JPY
¥16.5583055
|1 TARI к RUB
₽10.45371635
|1 TARI к INR
₹9.39892305
|1 TARI к IDR
Rp1,775.3275848
|1 TARI к PHP
₱6.2962713
|1 TARI к EGP
￡E.5.46348275
|1 TARI к BRL
R$0.6237792
|1 TARI к CAD
C$0.1537789
|1 TARI к BDT
৳13.1535107
|1 TARI к NGN
₦162.84860625
|1 TARI к UAH
₴4.51481855
|1 TARI к VES
Bs6.4977
|1 TARI к PKR
Rs30.21538795
|1 TARI к KZT
₸54.80485065
|1 TARI к THB
฿3.68744475
|1 TARI к TWD
NT$3.5542419
|1 TARI к CHF
Fr0.09854845
|1 TARI к HKD
HK$0.84361805
|1 TARI к MAD
.د.م1.08619885