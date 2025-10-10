Токеномика Tardigrades Cult (TARD) Откройте для себя ключевую информацию о Tardigrades Cult (TARD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Tardigrades Cult (TARD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tardigrades Cult (TARD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,26K Общее предложение: $ 993,36M Оборотное предложение: $ 993,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,26K Исторический максимум: $ 0 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0

Информация о Tardigrades Cult (TARD) Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade's epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy's unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let's dominate together! Официальный сайт: https://x.com/i/communities/1937442761717752176

Токеномика Tardigrades Cult (TARD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tardigrades Cult (TARD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TARD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TARD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TARD, изучите текущую цену TARD!

Прогноз цены TARD Хотите узнать, куда может двигаться TARD? Наша страница прогноза цены TARD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TARD прямо сейчас!

