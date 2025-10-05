Текущая цена Tardigrades Cult сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены TARD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TARD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Tardigrades Cult сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены TARD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TARD прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о TARD

Информация о цене TARD

Официальный сайт TARD

Токеномика TARD

Прогноз цен TARD

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Tardigrades Cult

Цена Tardigrades Cult (TARD)

Не в листинге

Текущая цена 1 TARD в USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Tardigrades Cult (TARD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:12:05 (UTC+8)

Информация о ценах Tardigrades Cult (TARD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1,14%

-1,14%

Текущая цена Tardigrades Cult (TARD) составляет --. За последние 24 часа TARD торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TARD за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, TARD изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -1,14% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Tardigrades Cult (TARD)

$ 6,86K
$ 6,86K$ 6,86K

--
----

$ 6,86K
$ 6,86K$ 6,86K

993,38M
993,38M 993,38M

993 378 320,494602
993 378 320,494602 993 378 320,494602

Текущая рыночная капитализация Tardigrades Cult составляет $ 6,86K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TARD составляет 993,38M, а общее предложение – 993378320.494602. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,86K.

История цен Tardigrades Cult (TARD) в USD

За сегодня изменение цены Tardigrades Cult на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Tardigrades Cult на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Tardigrades Cult на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Tardigrades Cult на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-13,49%
60 дней$ 0-6,68%
90 дней$ 0--

Что такое Tardigrades Cult (TARD)

Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together!

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Tardigrades Cult (TARD)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Tardigrades Cult (USD)

Сколько будет стоить Tardigrades Cult (TARD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Tardigrades Cult (TARD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Tardigrades Cult.

Проверьте прогноз цены Tardigrades Cult!

TARD на местную валюту

Токеномика Tardigrades Cult (TARD)

Понимание токеномики Tardigrades Cult (TARD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TARD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Tardigrades Cult (TARD)

Сколько стоит Tardigrades Cult (TARD) на сегодня?
Актуальная цена TARD в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TARD в USD?
Текущая цена TARD в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Tardigrades Cult?
Рыночная капитализация TARD составляет $ 6,86K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TARD?
Циркулирующее предложение TARD составляет 993,38M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TARD?
TARD достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена TARD за все время (ATL)?
TARD достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов TARD?
Объем торгов за последние 24 часа для TARD составляет -- USD.
Вырастет ли TARD в цене в этом году?
TARD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TARD для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-05 08:12:05 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Tardigrades Cult (TARD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF Ethereum в США зафиксировал чистый приток в размере 233,5 миллиона долларов
10-04 11:26:38Новости отрасли
Эмиссия USDC превышает 75 миллиардов, доля рынка достигает 24,9%
10-03 10:20:00Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют возвращается выше 4,2 триллиона долларов, с 24-часовым увеличением на 2,3%
10-03 05:17:00Новости отрасли
Биткоин впервые с середины августа преодолевает отметку в 120 000$
10-01 14:11:00Новости отрасли
Вчера, спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали чистый приток в размере 127,5 миллиона долларов, в то время как спотовые ETF Bitcoin зарегистрировали чистый приток в размере 430 миллионов долларов
09-30 18:14:00Новости отрасли
Текущие ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах указывают на нейтральное состояние рынка с небольшим медвежьим уклоном

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.