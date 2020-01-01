Токеномика Tamkin (TSLT) Откройте для себя ключевую информацию о Tamkin (TSLT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tamkin (TSLT) Tamkin employs cutting-edge AI for real-time sign language translation serving over 500 million globally translating 3 billion words annually It's the world's largest AI sign language translation platform. Официальный сайт: https://tamkin.app/ Whitepaper: https://tamkin.app/whitepaper/en Купить TSLT сейчас!

Токеномика и анализ цен Tamkin (TSLT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tamkin (TSLT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 762,42K $ 762,42K $ 762,42K Общее предложение: $ 394,53M $ 394,53M $ 394,53M Оборотное предложение: $ 127,18M $ 127,18M $ 127,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,37M $ 2,37M $ 2,37M Исторический максимум: $ 0,01842891 $ 0,01842891 $ 0,01842891 Исторический минимум: $ 0,00198279 $ 0,00198279 $ 0,00198279 Текущая цена: $ 0,00599464 $ 0,00599464 $ 0,00599464 Узнайте больше о цене Tamkin (TSLT)

Токеномика Tamkin (TSLT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tamkin (TSLT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TSLT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TSLT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TSLT, изучите текущую цену TSLT!

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