Что такое Talk AI (TALK)

Chiba Neko is not your ordinary meme token. We're inspired by the legendary Shiba Inu, but we bring the mysterious allure of the black cat to the crypto world. Black cats have long been associated with good luck and mystical powers, and we're here to bring that magic to your crypto portfolio.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Talk AI (TALK) Официальный веб-сайт