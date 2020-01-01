Токеномика Taler (TLR) Откройте для себя ключевую информацию о Taler (TLR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Taler (TLR) "February 10 took place on the cryptocurrency fork Taler. https://talercrypto.com/#modal

● PoW/PoS algorithm - Lyra2z ● Issue - 23,333,333 coins ● Unit time - 1 minute ● Remuneration - 7 TLR coins ● Mining Hardware - CPU, GPU, PoS ● Difficulty adjustment - every block ● Atomic swaps ● Segwit & Lightning ● Replay protection ● Unique address format Bech32 " Официальный сайт: http://talercrypto.com Купить TLR сейчас!

Токеномика и анализ цен Taler (TLR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Taler (TLR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,42K $ 17,42K $ 17,42K Общее предложение: $ 19,30M $ 19,30M $ 19,30M Оборотное предложение: $ 19,30M $ 19,30M $ 19,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,42K $ 17,42K $ 17,42K Исторический максимум: $ 0,119703 $ 0,119703 $ 0,119703 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00090256 $ 0,00090256 $ 0,00090256 Узнайте больше о цене Taler (TLR)

Токеномика Taler (TLR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Taler (TLR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TLR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TLR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TLR, изучите текущую цену TLR!

Прогноз цены TLR Хотите узнать, куда может двигаться TLR? Наша страница прогноза цены TLR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TLR прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!