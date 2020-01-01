Токеномика Taler (TLR)

Токеномика Taler (TLR)

Откройте для себя ключевую информацию о Taler (TLR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Taler (TLR)

"February 10 took place on the cryptocurrency fork Taler. https://talercrypto.com/#modal
● PoW/PoS algorithm - Lyra2z ● Issue - 23,333,333 coins ● Unit time - 1 minute ● Remuneration - 7 TLR coins ● Mining Hardware - CPU, GPU, PoS ● Difficulty adjustment - every block ● Atomic swaps ● Segwit & Lightning ● Replay protection ● Unique address format Bech32 "

Официальный сайт:
http://talercrypto.com

Токеномика и анализ цен Taler (TLR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Taler (TLR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,42K
$ 17,42K$ 17,42K
Общее предложение:
$ 19,30M
$ 19,30M$ 19,30M
Оборотное предложение:
$ 19,30M
$ 19,30M$ 19,30M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,42K
$ 17,42K$ 17,42K
Исторический максимум:
$ 0,119703
$ 0,119703$ 0,119703
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00090256
$ 0,00090256$ 0,00090256

Токеномика Taler (TLR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Taler (TLR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TLR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TLR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TLR, изучите текущую цену TLR!

Прогноз цены TLR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.