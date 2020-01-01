Токеномика Talahon ($TALAHON)

Токеномика Talahon ($TALAHON)

Откройте для себя ключевую информацию о Talahon ($TALAHON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Talahon ($TALAHON)

Talahon is a community-driven meme token designed to fuel a variety of Web3 initiatives. Entirely owned by the community, Talahon is committed to creating tangible value for its members through real-world integrations, including exclusive merchandise and community-centric projects. Our mission is to build a robust community base that enhances the adoption and utility of the Talahon token. The King of All Meme Coins: Imagine a German migrant with sneakers, black jogging pants, and a Gucci bag becoming the hero of the crypto world.

Официальный сайт:
https://www.talahon.wtf/
Whitepaper:
https://www.talahon.wtf

Токеномика и анализ цен Talahon ($TALAHON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Talahon ($TALAHON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,51K
$ 14,51K$ 14,51K
Общее предложение:
$ 960,00M
$ 960,00M$ 960,00M
Оборотное предложение:
$ 960,00M
$ 960,00M$ 960,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,51K
$ 14,51K$ 14,51K
Исторический максимум:
$ 0,00352733
$ 0,00352733$ 0,00352733
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Talahon ($TALAHON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Talahon ($TALAHON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $TALAHON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $TALAHON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $TALAHON, изучите текущую цену $TALAHON!

Прогноз цены $TALAHON

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.