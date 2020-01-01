Токеномика Talahon ($TALAHON) Откройте для себя ключевую информацию о Talahon ($TALAHON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Talahon ($TALAHON) Talahon is a community-driven meme token designed to fuel a variety of Web3 initiatives. Entirely owned by the community, Talahon is committed to creating tangible value for its members through real-world integrations, including exclusive merchandise and community-centric projects. Our mission is to build a robust community base that enhances the adoption and utility of the Talahon token. The King of All Meme Coins: Imagine a German migrant with sneakers, black jogging pants, and a Gucci bag becoming the hero of the crypto world. Официальный сайт: https://www.talahon.wtf/ Whitepaper: https://www.talahon.wtf Купить $TALAHON сейчас!

Токеномика и анализ цен Talahon ($TALAHON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Talahon ($TALAHON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,51K $ 14,51K $ 14,51K Общее предложение: $ 960,00M $ 960,00M $ 960,00M Оборотное предложение: $ 960,00M $ 960,00M $ 960,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,51K $ 14,51K $ 14,51K Исторический максимум: $ 0,00352733 $ 0,00352733 $ 0,00352733 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Talahon ($TALAHON)

Токеномика Talahon ($TALAHON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Talahon ($TALAHON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $TALAHON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $TALAHON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $TALAHON, изучите текущую цену $TALAHON!

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