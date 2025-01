Что такое Tail (TAIL)

$TAIL is the predominant rewards token in the Sanin Inu ecosystem. Much like a dog is given a sense of balance and stability by its own tail, our $TAIL provides the backbone for our dream of a decentralized system. These tokens play a pivotal role in maintaining the balance of community and ecosystem alike, and is therefore crucial to our goals of decentralization.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Tail (TAIL) Официальный веб-сайт